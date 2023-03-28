В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 6603 случая заболевания — это 60,8 случая на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 16,6 процента, 46,7 процента из заболевших составили дети.

В ведомстве напомнили, что грипп может вызвать серьезные осложнения у детей, пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких осложнениях как пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.