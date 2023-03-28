В Рязанской области скончался ветеран спортивного ориентирования Валерий Кюн

В Рязанской области 28 марта ушел из жизни первый мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Валерий Кюн. Об этом сообщает минспорта.

Валерий Владимирович Кюн был также первым руководителем и почетным членом Федерации спортивного ориентирования Рязанской области.

Он занимался туризмом, спортивным ориентированием и легкой атлетикой. В 1998 году стал чемпионом мира в полумарафоне. Также был пятикратным чемпионом Европы в беге на длинные дистанции.

Валерию Кюну было 84 года.