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В Рязани скончался актер театра драмы Владимир Смирнов

27 марта ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Владимир Смирнов. Ему было 74 года. Об этом сообщается в группе «Рязанский театр драмы».

Владимир Иванович Смирнов родился 29 августа 1948 года. Учился в Одесской студии киноактёра. В 1977 году приехал работать в Рязанском театре драмы, параллельно учился на отделении актерского факультета ГИТИСа, который закончил в 1984 году.

Смирнов играл роль Леона в спектакле «Как управлять женой», Брика в спектакле «Кошка на раскаленной крыше», Виктора в спектакле «Бестия», Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Куприянова в спектакле «Подари мне лунный свет», Тимофея в спектакле «Семейный портрет с посторонним» и многих других героев во множестве спектаклей.

За свою работ в 1997 году его наградили званием «Заслуженный артист Российской Федерации».