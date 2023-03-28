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В Рязанской области разыскивают пропавшего Николая Политова

В Рязанской области разыскивают жителя села Чурики Михайловского района Николая Политова 1975 года рождения. Об этом сообщает региональный СК.

Политов Николай Александрович ушел из дома 13 марта и не вернулся.

Его рост — 180-185 сантиметров. Телосложение худощавое. Плечи опущенные.

У него темные волосы, имеется лобная залысина. Лицо — бледное, брови — дугообразные, глаза — темные, нос — средний прямой, губы — средней толщины.

У мужчины отсутствуют верхние передние зубы, на большом пальце левой руки есть татуировка в виде буквы «Н». Ходит быстро.

13 марта был одет в черную шапку, черную кожаную куртку, серую кофту и синие спортивные штаны с белыми полосами по бокам. На ногах были черные сланцы и черные носки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: +7 (910) 906-11-41, 02 (112).