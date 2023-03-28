В Рязанской области ГИБДД проводит рейд «Пешеходный переход»

В Рязанской области 28 марта госавтоинспекция проводит рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей машин на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщает ведомство.

Правоохранители напоминают, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны снижать скорость и пропускать переходящих дорогу людей.

За нарушение этого правила автовладельцам грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.