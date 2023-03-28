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В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 18 сантиметров

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 18 сантиметров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сейчас показатель составляет 460 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на сантиметр и составил 489 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 36 сантиметров. Он составляет 394 сантиметра выше нулевой отметки.

В черте Кадома уровень воды в Мокше поднялся на 17 сантиметров и составил 605 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 575 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в Ранове поднялся на шесть сантиметров и составил 738 сантиметров выше нулевой отметки.

У Скопина уровень воды в Верде уменьшился на 34 сантиметра и составил 207 сантиметров выше нулевой отметки.

На данный момент подтоплены 17 низководных мостов, пять участков дороги, 28 приусадебных участков. Водой отрезаны 12 населенных пунктов: в Сапожковском районе — четыре, Путятинском районе — три, Старожиловском районе — два, Рязанском районе — два, Шиловском районе — один.