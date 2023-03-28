В Рязани обнаружили наркопритон

В Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Полицейским стало известно, что к 36-летнему рязанцу, ранее судимому за незаконное проникновение в жилище, в дом на Куйбышевском шоссе стали часто приходить подозрительные гости. Эти люди были известны оперативникам, как потребители синтетических наркотиков.

Правоохранители обследовали квартиру. На момент появления полицейских там находились хозяин жилья и пятеро его приятелей.

Выяснилось, что притон существовал около месяца. Знакомые мужчины покупали запрещенные вещества, приходили к нему в гости, чтобы в спокойной обстановке употребить наркотики. За это они делились с хозяином квартиры дозой.

Во время обыска полицейские изъяли предметы, используемые для потребление наркотиков.

Посетителей привлекут к административной ответственности за потребление веществ без назначения врача.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.