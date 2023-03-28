Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
10°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 76.57 0.12 28/03
ЦБ EUR 82.29 -0.1 28/03
Нал. USD 76.56 / 81.2 28/03 14:30
Нал. EUR 82.55 / 83.9 28/03 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
Вчера 09:56
1 221
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 371
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 220
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани обнаружили наркопритон

В Рязани закрыли наркопритон. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейским стало известно, что к 36-летнему рязанцу, ранее судимому за незаконное проникновение в жилище, в дом на Куйбышевском шоссе стали часто приходить подозрительные гости. Эти люди были известны оперативникам, как потребители синтетических наркотиков.

Правоохранители обследовали квартиру. На момент появления полицейских там находились хозяин жилья и пятеро его приятелей.

Выяснилось, что притон существовал около месяца. Знакомые мужчины покупали запрещенные вещества, приходили к нему в гости, чтобы в спокойной обстановке употребить наркотики. За это они делились с хозяином квартиры дозой.

Во время обыска полицейские изъяли предметы, используемые для потребление наркотиков.

Посетителей привлекут к административной ответственности за потребление веществ без назначения врача.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.