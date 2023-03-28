В Рязани иностранец угрожал убийством сожительнице

В Рязани мужчину задержали за угрозы убийством сожительнице. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Нахимова мужчина поссорился с женщиной и угрожал ее зарезать.

Дежурный направил патрульных по указанному адресу. Прибывшие полицейские узнали, что 24-летний гражданин одной из стран Средней Азии поссорился с сожительницей, 18-летней рязанкой, и угрожал ее зарезать. После этого иностранец скрылся.

Мужчину нашли на улице Нахимова. Его препроводили в отдел полиции.

Участковый опросил свидетелей и участников конфликта и подготовил материал для возбуждения дела. Также выяснилось, что иностранец находился в России с нарушением миграционного законодательства. Его привлекут к административной ответственности.

Позже на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.