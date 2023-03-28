В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер

В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер. Об этом сообщил региональный главк СК России .

43-летний проходчик шахты «Обуховская» погиб в понедельник, 27 марта. Он занимался работами по креплению горных выработок в конвеерном штреке. Там обрушилась горная порода. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также пострадали два шахтера, находившиеся в момент обрушения под землей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели проходчика шахты.