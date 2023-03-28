В Мытищах пятиклассник разбился с 17-го этажа из-за селфи

В подмосковном городе Мытищи мальчик упал с балкона 17-го этажа. Об этом сообщает SHOT .

Родители рассказывают, что утром их ребенок пошел в школу, но через сколько минут вернулся, пояснив, что забыл телефон и очки. После этого школьник поднялся на балкон 17-го этажа, сел на перила и начал делать селфи.

Родители ребенка винят во всем челлендж в интернете. Накануне он рассказал им, что его приняли в чат для знакомств, где все друг другу отправляют свои фотографии.

Взрослые отметили, что перед трагедией у мальчика было хорошее настроение.