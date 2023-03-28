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В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда без сокращения зарплаты

В Госдуме предложили сократить количество рабочего времени в неделю до 36 часов. Такое предложение внесла член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Депутат отметила, что многие российские работодатели готовы по пятницам отпускать своих сотрудников после обеда. Она считает, что такой вариант не повлияет на продуктивность работников.

Также Бессараб подчеркнула, что у профильного комитета уже есть возможность перейти на такой график работы.