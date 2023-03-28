В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда без сокращения зарплаты
В Госдуме предложили сократить количество рабочего времени в неделю до 36 часов. Такое предложение внесла член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает «
Депутат отметила, что многие российские работодатели готовы по пятницам отпускать своих сотрудников после обеда. Она считает, что такой вариант не повлияет на продуктивность работников.
Также Бессараб подчеркнула, что у профильного комитета уже есть возможность перейти на такой график работы.