В Геленджике пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Геленджике пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом во вторник, 28 марта, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 18 марта. При повороте водитель Mercedes не рассчитал безопасную скорость, вылетел с дороги и врезался в дерево. 23-летнего водителя и 23-летнюю пасажирку госпитализировали. Девушка скончалась в больнице.

По версии следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным канала, молодой человек является сыном бывшего начальника полиции Краснодара и депутата Гордумы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному преступлению. Летом 2017 года, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил рабочих. В результате один из них скончался. Тогда молодой человек был приговорен к трем годам колонии-поселения.

Сейчас ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.