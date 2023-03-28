В Дагестане понятного застрелили во время обыска

В Дагестане понятного убили во время обыска. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Трагедия произошла в селе Джигия. В рамках уголовного дела о наркотиках полицейские отправились на обыск к 28-летнему мужчине. В качестве понятого они взяли 29-летнего жителя села Дуреги.

Как только сотрудники с гражданским зашли в дом, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. Он попал понятому в голову. Тот погиб на месте. В ответ полицейские застрелили нападавшего.

Также в доме был обнаружен флаг ИГИЛ (организация запрещена в России). Полиция проверяет связи нападавшего с экстремистами.