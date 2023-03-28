ТАСС: ФСБ может получить доступ к данным геолокации такси и платежкам пассажиров
Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает доступ к геолокации такси и средствам платежа пассажиров.
ФСБ может получить доступ к данным геолокации такси и платежкам пассажиров. Об этом пишет
Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает доступ к геолокации такси и средствам платежа пассажиров.
По информации агентства, такси предоставят органам власти круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных для получения, хранения, обработки и передачи заказов.