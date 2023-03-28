Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
10°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 76.57 0.12 28/03
ЦБ EUR 82.29 -0.1 28/03
Нал. USD 76.56 / 81.2 28/03 14:30
Нал. EUR 82.55 / 83.9 28/03 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
Вчера 09:56
1 221
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 371
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 220
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ТАСС: ФСБ может получить доступ к данным геолокации такси и платежкам пассажиров
Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает доступ к геолокации такси и средствам платежа пассажиров.

ФСБ может получить доступ к данным геолокации такси и платежкам пассажиров. Об этом пишет ТАСС.

Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает доступ к геолокации такси и средствам платежа пассажиров.

По информации агентства, такси предоставят органам власти круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных для получения, хранения, обработки и передачи заказов.