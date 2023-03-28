ТАСС: ФСБ может получить доступ к данным геолокации такси и платежкам пассажиров

Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает доступ к геолокации такси и средствам платежа пассажиров.