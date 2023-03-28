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Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП под Рязанью

Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП под Рязанью. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 28 марта, примерно в 14:15, на 14 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации, водитель Chevrolet Niva 1969 года рождения выехал на «встречку» и врезался в Lada Granta. В результате столкновения погиб водитель Lada 1990 года рождения.

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.