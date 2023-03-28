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Сорокина пообещала выпустить на маршрут больше автобусов № 20

Во вторник, 28 марта, на заседании правительства Рязанской области Павел Малков зачитал сообщение рязанца, заявившего о нехватке автобусов на маршруте № 20.

Елена Сорокина подтвердила, что во второй половине дня интервал автобуса № 20 составляет час ожидания.

«Признаем проблему. 20 маршрут не входит в число магистральных, то есть те, которые обеспечиваются ресурсами в первую очередь. Такое запланировано на 2024 год. Надеемся и уверены, что проблема с интервалом маршрута решится в мае, когда на линию выйдут новые автобусы, закупленные по нацпроекту», — подчеркнула Сорокина.

Мэр города также отметила, что на данный момент не хватает водителей, но они готовы выйти на работу, когда в регион поступит новый транспорт.

«Проблема будет решена. Отмечу, что это тот самый маршрут, который на всем своем протяжении дублируется коммерческим транспортом», — добавила Елена Сорокина.

Малков отметил, что «ситуация странная, так как маршрут дублируется, а люди стоят и ждут транспорт по два часа на остановке».

Кроме того, губернатор области назначил на 31 марта совещание по вопросу общественного транспорта в Рязани. Малков попросил министра цифрового развития области Андрея Ульянова подготовить анализ по итогам работы системы ГЛОНАСС, Елену Сорокину и минтранспорта региона разработать предложения по дальнейшему развитию маршрутов и ЦУР провести анализ всех жалоб за последние полгода.