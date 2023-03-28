SHOT: в Новой Москве у железнодорожных путей нашли обломки беспилотника

В Новой Москве нашли обломки беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

О БПЛА сообщил 53-летний житель деревни Свитино. По его словам, он обратил внимание на упавший дрон, окрашенный в цвета украинского флага, когда гулял с собакой. Устройство лежало примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле. Предварительно, БПЛА самодельный — из дерева и пенопласта. На корпусе написан украинский националистический лозунг.

Предварительно, разрушений и жертв нет.