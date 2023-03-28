Рязанцу грозит срок за повторное вождение пьяным

В понедельник, 27 марта, около 11:00 на улице Энгельса полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2114, который передвигался зигзагообразно.

Рязанцу грозит срок за повторное вождение пьяным. Об этом сообщили в региональном УМВД .

В понедельник, 27 марта, около 11:00 на улице Энгельса полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2114, который передвигался зигзагообразно.

Полицейские почувствовали от водителя запах алкоголя и заметили другие признаки опьянения. 34-летний рязанец не предоставил водительские права и другие документы и отказался пройти освидетельствование.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, в его отношении составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Как выяснилось, рязанец уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.