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Руководитель рязанского предприятия не уплатил 60 миллионов рублей налогов

В Рязанской области руководителя металлургического предприятия осудят за налоговое преступление. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Следствие установило, что обвиняемый оформил фиктивные сделки по покупке в четвертом квартале 2020 года товаров у организаций, которые их фактически не поставляли. Он представил налоговую декларацию по НДС за указанный период с заведомо ложными данными. В результате предприятие не уплатило около 60 миллионов налогов за четвертый квартал.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов организацией»). Специалисты провели следственные действия, судебные экспертизы, допросили свидетелей, проанализировали финансово-хозяйственную документацию,

С предприятия взыскали сумму неуплаченного налога, пени и штраф на сумму более 76 миллионов рублей.

Следователи собрали доказательственную базу. По делу утверждено обвинительное заключение, документы направили в суд для рассмотрения по существу.