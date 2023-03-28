На Украине сформировали первые три ударные роты беспилотников

На Украине сформировали первые три ударные роты беспилотников. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры», — написал Федоров.

По его словам, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, наводить артиллерию. На пикапы будут проводить рейды мобильные группы, доставлять грузы и эвакуировать раненных.