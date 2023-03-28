Киевские власти рассматривают вариант открытия второго фронта с Белоруссией

Киевские власти рассматривают вариант открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия. Об этом сообщают журналисты « РИА Новостей ».

"Если они [в России, — прим. ред.] действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров потенциального фронта с Белоруссией", — цитируют слова члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давида Арахамию.

Также он добавил, что при таком раскладе событий ВСУ будут вынуждены привлечь в свою армию еще больше граждан, сформировав еще восемь бригад.

Сейчас власти Украины расценивают заявление о размещении ядерного оружия больше как угрозу. Они не считают, что Россия пойдет на это, однако «весь мир должен быть готов», заявил Арахамия.