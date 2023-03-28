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Из Коростово, отрезанного половодьем, вывезли труп женщины

Из рязанского села Коростово, отрезанного половодьем, вывезли труп 94-летней женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Женщина умерла естественной смертью в понедельник, 28 марта. Сотрудники похоронного бюро забальзамировали тело и перевезли его при помощи плавающего транспортера. Транспорт сделал незапланированный рейс для того, чтобы не переправлять труп вместе с пассажирами.

Также 28 марта пришлось сделать внеплановый рейс для 22-летней жительницы Коростова. В воскресенье, 26 марта, ее возили в Рязань с подозрением на аппендицит. Тогда врачи отправили ее домой. 28 марта боли возобновились, и женщину привезли в Шумашь — там ее ждала карета «скорой».

Во вторник, 28 марта, вода прибавила за сутки 18 сантиметров и достигла отметки в 4,64 метра.