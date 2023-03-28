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Блинкен назвал предложения о немедленном прекращении огня «циничной ловушкой»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложения о немедленном прекращении огня «циничной ловушкой», которая заморозит конфликт и от которой необходимо беречься. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, американские власти не скрывают отрицательного отношения к китайскому мирному плану — он в частности предполагает и российско-украинское перемирие.

«То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — заявил Блинкен, выступая на виртуальной встрече с зарубежными коллегами на тему перспектив достижения «справедливого и прочного мира на Украине».

По словам Блинкена, необходимо беречься от того, что выглядит как благонамеренные усилия, однако на деле «может заморозить конфликт, позволив России закрепить свои достижения, попросту выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве признательны другим государствам за мирные инициативы, однако, по его словам, украинский народ примет мир, только его он гарантирует «полное прекращение российской агрессии, полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах». В своем выступлении Кулеба перечислил десять пунктов «формулы мира», продвигаемой украинскими властями.