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Жителя Сапожковского района посадили на два года за хранение пороха

В Сапожковском районе осудили мужчину, который незаконно приобрел и хранил взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В конце 2016 года житель поселка Сапожок приобрел у своего знакомого промышленно изготовленный бездымный порох (взрывчатое вещество метательного действия). Хранил он его у себя дома в металлических банках.

Об этом узнали правоохранители и возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ.

Суд назначил ему 2 года и 2 месяца лишения свободы, а также штраф в размере 5000 рублей.