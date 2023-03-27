«Я всегда за эволюцию»: Павел Малков рассказал об итогах своей работы в 2022 году

В понедельник, 27 марта, губернатор Павел Малков выступил перед депутатами областной думы с отчетом о работе регионального правительства за 2022 год.

Он рассказал, по каким принципам строилась работа правительства, после того, как он занял должность губернатора.

«Я всегда выступаю против любых революций, всегда за эволюцию, за последовательное и поступательное развитие. Мы провели эволюционное, логичное обновление команды. Те, кто принял новые принципы и правила — тот и сейчас работает. Кто не смог — ну, значит, не смог. В целом, командой правительства сейчас удовлетворен, хотя конечно есть направления, по которым у меня остаются вопросы. Но уже не раз говорил, что команда — она как живой организм, она должна постоянно немного обновляться и активно развиваться», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил влияние специальной военной операции. По его словам, жители Рязанской области поддержали СВО, в регионе оперативно разработали комплексную систему мер поддержки: выплаты, налоговые и социальные льготы, а также за каждой семьей закрепили куратора.

«Регион активно помогает территориям, вернувшимся в состав России. В том числе мы организовали восстановление квартала многоквартирных домов в Мариуполе, также работаем с Херсонской областью. Приступаем к ремонту ряда объектов. В Рязани работают пункты временного размещения для людей с новых территорий, которые нуждались в жилье в силу каких-то причин. Мы постарались создать все условия для того, чтобы люди чувствовали себя как дома», — заявил Малков.

Губернатор добавил, что «испытанием на прочность» для региона стали лесные пожары. По его словам, на помощь региону пришла вся страна. Он поблагодарил всех, кто включился в помощь — регионы, федеральный центр, президента и правительство России, а также федеральные ведомства.

«На месте тоже все включились — волонтеры, главы местных администраций, простые жители — все помогали, чем могли. В итоге справились. Не пострадали люди, не пострадали строения. Все удалось отстоять», — продолжил Павел Малков.

Глава региона обратил внимание, что лесные пожары обнажили ряд других проблем, которые удалось решить. Например, удалось восстановить мост через реку, в планах — работы по ремонту дороги в Деулино и развитие инфраструктуры в туристическом месте возле реки Пра.

Также Малков сообщил, что планируется построить новые вышки и развивать мобильную связь в районах, где это необходимо. Для этого выделили дополнительные средства из областного бюджета.

Губернатор заявил, что главный принцип его работы, чтобы быстро решить проблему — «видеть все своими глазами», выезжать на места, общаться с местными жителями и «занять активную позицию по их решению».

Он привел в пример замороженную реконструкцию гимназии № 2 и храмов Рязанского Кремля. По его словам, теперь на этих объектах активно ведется работа.

«Знаменитый Рязанский Кремль. Красота невероятная, знаковое место, живая история. Но коснись мелочей — не убрано, туалета нет, нет освещения. Я помню лужи после дождя на полу главного собора. Тут же вышли на министерство культуры Российской Федерации. Съездили, провели переговоры, пригласили к нам. Все показали. И вот, средства выделены, начали приводить в порядок. И обязательно доведем до конца», — заключил Павел Малков.

Губернатор рассказал, что новый рязанский музей-заповедник, который несколько лет стоял без движения, уже почти достроен, так как работы удалось возобновить. Он пообещал, что музей откроют в текущем году.

Малков упомянул и про возобновление строительства нового военного гарнизонного госпиталя в Дашково-Песочне — его также планируется открыть в текущем году.