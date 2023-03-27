ВСУ начали атаковать сельхозугодья Брянской области

Украинская армия начала атаковать сельскохозяйственные объекты Брянской области, сообщает Mash .

Военные ВСУ скинули две гранаты на трактор 43-летнего скотовода Алексея из Суземского района. Они приземлились в телеге машины. Одна взорвалась, а вторую обезвредили саперы. Пострадавших нет.

Кроме этого, украинские военные обстреляли село Кистер Погарского района. В результате в одном из коровников погибло 20 голов дойного стада.

Отмечается также, что в Ровеньском районе Белгородской области жители нашли упавший украинский БПЛА «Фурия». Боеприпасов на нем не было, однако была прицеплена камера высокого разрешения.