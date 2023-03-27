Все лучшее детям: сотрудники компании «Фибратек» передали юному поколению «код бережливости»

Сотрудники компании «Фибратек» решили передать свой опыт младшему поколению. Для этого ребят пригласили на производственную площадку, где специалисты РЦК провели для них обучение бережливым технологиям.

Разумное потребление, бережное отношение к ресурсам, умение беречь свои время и усилия — это то, без чего невозможно представить жизнь современного человека. В компании «Фибратек» знают цену потерям и внедряют бережливые технологии в рамках работы по нацпроекту «Производительность труда», чтобы добиться лучших производственных результатов.

Главное условие, от которого зависит результаты этой работы, — формирование бережливой личности. В процессе работы по проекту сотрудники учатся быть бережливыми не только на работе, но и вне ее. Свой опыт они решили передать детям. Для этого ребят пригласили на производственную площадку, где специалисты РЦК провели для них обучение бережливым технологиям.

Как увлечь школьников полезным занятием? Предложить им веселую игру! Ребята занялись производством штепсельных вилок на специальном обучающем тренажере, имитирующем реальный производственный процесс, и сыграли в «Катапульту» — лин-игру, моделирующую процесс стрельбы с труднодостижимой целью.

«Тренажеры побуждают участников анализировать проблемы, находить их причины и предпринимать различные действия, которые постепенно приводят к результату», — пояснил руководитель регионального центра компетенций Павел Крутов.

«Ценность таких мероприятий — в возможности приучить наших детей к бережливости, передать им рациональное отношение к труду. Рассчитываем, что так у нас появятся целые бережливые династии», — рассказал заместитель генерального директора предприятия Сергей Филяков.