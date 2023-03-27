В Захаровском районе в ДТП с грузовиком погиб 21-летний мужчина

В Захаровском районе в ДТП с грузовиком погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в субботу, 25 марта, примерно в 2:10, на 563-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 20-летний житель Михайловского района ехал на Lada Kalina. Он не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик Iveco, которым управлял 35-летний рязанец.

В результате аварии водитель Lada получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. 21-летний пассажир легковушки погиб на месте ДТП. Проводится проверка.