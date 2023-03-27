Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 76.45 0.14 25/03
ЦБ EUR 82.39 -0.76 25/03
Нал. USD 76.51 / 81.15 27/03 14:25
Нал. EUR 82.61 / 83.94 27/03 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
3 737
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
6 569
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
11 736
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
54 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Тверской области в аварии с тремя авто погиб 21-летний водитель «Киа»

В Тверской области 26 марта произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает Tverigrad со ссылкой на местную ГИБДД.

Авария произошла около девяти часов вечера в Заволжском районе. Водитель «Фольксвагена», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа», который ехал по Петербургскому шоссе. Это привело к тому, что две машины столкнулись, после чего «Киа» развернуло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в автобус «ЛиАЗ».

В результате аварии скончался 21-летний водитель «Киа».

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.