В Тверской области в аварии с тремя авто погиб 21-летний водитель «Киа»

В Тверской области 26 марта произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает Tverigrad со ссылкой на местную ГИБДД.

Авария произошла около девяти часов вечера в Заволжском районе. Водитель «Фольксвагена», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа», который ехал по Петербургскому шоссе. Это привело к тому, что две машины столкнулись, после чего «Киа» развернуло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в автобус «ЛиАЗ».

В результате аварии скончался 21-летний водитель «Киа».

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.