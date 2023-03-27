В Санкт-Петербурге двое рецидивистов задушили веревкой мужчину

В Санкт-Петербурге двое рецидивистов задушили мужчину на глазах его жены. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на региональный главк МВД России.

Сообщение поступило в полицию 25 марта в 22:43. 25-летняя женщина рассказала об убийстве собственного мужа.

Правоохранители уточнили, что трагедия произошла в пятикомнатной коммунальной квартире в доме на Большой Пушкарской улице. Двое 43-летних рецидивистов задушили веревкой мужчину. Отмечается, что один из них скрылся после случившегося.

Девушку и одного подозреваемого доставили в отдел полиции. Полицейские пытаются задержать другого участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.