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В Рыбновском районе сгорел жилой дом

В Рыбновском районе сгорел жилой дом. Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань Online».

Возгорание произошло в доме в селе Пощупово. «Остались только угли», — прокомментировали случившееся в соцсетях.

Данных о пострадавших нет.

Информацию о возгорании прокомментировали в региональном управлении МЧС. Так, пожар в доме на улице Сиреневой произошел в воскресенье, 26 марта. Данные о нем поступили в 15:04. Огонь локализовали в 15:29, полностью потушили в 16:30. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали девять спасателей, четыре единицы техники. Причина пожар и ущерб уточняются.