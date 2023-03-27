В Ряжске остановили пьяного водителя

В Ряжске остановили пьяного водителя. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС решили остановить автомобиль ВАЗ для проверки документов. Во время общения с водителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, неуверенная походка.

Водителю предложили пройти медосвидетельствоание. Алкотестер показал 1,236 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.