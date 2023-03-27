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В Рязанской области ищут родственников погибшего в ВОВ Василия Мартышкина

В Рязанской области ищут погибшего в ВОВ уроженца Кораблинского района. Поиском занимается межрегиональная патриотическая общественная организация «Талалихинцы».

Мартышкин Василий Михайлович родился в селе Ерлино-Выселки в 1922 году. С 1940 по 1941 года учился в Троицкой военно-авиационной школе механиков. После был пилотом-инструктором в Свердловской и Молотовской (Пермской) военных авиационных школах, а также летчиком-инструктором в Челябинской военной авиационной школе стрелков-бомбардиров.

Василий погиб 8 октября 1943 года во время учебного полета в возрасте 21 года.

Если вам что-либо известно о погибшем, просьба сообщить поисковику Розе Фаттаховой по телефону — +7 (903) 089-75-79 или на электронную почту — roza-fattahova@mail.ru.