В Рязани задержали мужчину с «синтетикой»

В Рязани задержали мужчину с «синтетикой». Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на улице Шевченко. Патрульные обратили внимание на двух молодых людей, которые вышли из двора, но при виде полицейской машины решили вернуться обратно.

Полицейские остановили приятелей. При общении с ними правоохранители предположили, что граждане имеют отношение к нелегальному обороту наркотиков.

При личном досмотре у 21-летнего рязанца нашли пакетик с порошкообразным веществом. Лабораторное исследование показало, что изъятое является производным N-метилэфедрона массой 1,2 грамма.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.