Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 76.45 0.14 25/03
ЦБ EUR 82.39 -0.76 25/03
Нал. USD 76.51 / 81.15 27/03 14:25
Нал. EUR 82.61 / 83.94 27/03 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
3 737
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
6 569
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
11 736
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
54 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани задержали мужчину с «синтетикой»

В Рязани задержали мужчину с «синтетикой». Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на улице Шевченко. Патрульные обратили внимание на двух молодых людей, которые вышли из двора, но при виде полицейской машины решили вернуться обратно.

Полицейские остановили приятелей. При общении с ними правоохранители предположили, что граждане имеют отношение к нелегальному обороту наркотиков.

При личном досмотре у 21-летнего рязанца нашли пакетик с порошкообразным веществом. Лабораторное исследование показало, что изъятое является производным N-метилэфедрона массой 1,2 грамма.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.