В Рязани задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерок

В Рязанской области полиция задержала четверых местных жителей, подозреваемых в грабеже и разбойном нападении на пожилых женщин. Об этом сообщает региональное МВД .

По информации полицейских, ночью в селе Лубонос мужчины выбили входную дверь в квартире пенсионерки и начали угрожать ей поленом, требуя отдать сбережения. Хозяйка квартиры передала злоумышленникам шесть тысяч рублей, после чего они ушли, заблокировав шваброй комнатную дверь, где находилась женщина.

Через некоторое время мужчины пробрались еще к одной пенсионерке и также стали требовать деньги. Женщина отказалась им их отдавать, после чего предполагаемые преступники начали душить ее подушкой. В процессе женщина дала понять, что согласна отдать деньги, указав, где находится тайник. Таким образом мужчины забрали у нее 31 тысячу рублей и перекрыли холодильником выход из комнаты.

Вскоре женщины выбрались наружу и написали заявление в полицию. Правоохранители быстро выяснили, на каком транспортном средстве могли передвигаться нападавшие. Авто преступников они обнаружили около автозаправочной станции на окраине города Михайлова. Там же полицейские задержали всех четырех предполагаемых преступников, трое из которых ранее были судимы за кражи.

Позже выяснилось, что сообщники также могут быть причастны к ограблению пенсионерки, проживающей в Михайловском районе. Некоторое время назад у жительницы деревни Павелково открыто похитили 229 тысяч рублей.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.