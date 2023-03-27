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В Рязани во вторник на пяти улицах отключат холодную воду

В Рязани во вторник, 28 марта, на пяти улицах отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте «Водоканала».

С 10:30 до 13:30 холодной воды не будет по адресу:

  • Московское шоссе дом № 47 корпус 1.

С 9:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица 1-й Дачный переулок, дома № 1, № 3, № 5;
  • улица Дачная, дома № 2, № 2-а (МБОУ Школа № 40), № 3, № 5;
  • улица Луковская, дома № 10 — 15, № 16/29, № 17 — 39, № 4, № 40;
  • улица Молодцова, дома № 10, № 4 корпус 1, № 6 корпус 1, № 8 (кафе).

Отключение связано с ремонтными работами.