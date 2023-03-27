В Рязани прошло первенство ЦФО по греко-римской борьбе

В Рязани прошло первенство Центрального Федерального округа России по греко-римской борьбе.

В спортивном комплексе «Арена-Атрон» 25-26 марта прошло первенство Центрального Федерального округа России по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 16 лет.

В состязаниях приняли участие более 300 юных спортсменов из 14 регионов Центрального федерального округа и Луганской народной республики.

Борцам из Рязанского региона удалось завоевать 6 медалей. Первое место в весовой категории до 48 килограмм завоевал Владимир Быстров (ДЮСШ Пронского района). Серебряными призерами стали: Никита Кочкин (ДЮСШ Пронского района) в весе до 35 килограмм, Егор Мордвинкин (СШОР «Антей») — в весовой категории до 57 килограмм, Егор Гулин (СШОР «Метеор») — в весе до 68 килограмм, Артём Помазан (СШОР «Антей») — в весе до 75 килограмм. Бронзовую медаль в весовой категории до 32 килограмм занял Анатолий Махин (ДЮСШ Михайловского района).

В командном зачете Рязанская область заняла третье место.