В Рязани прошел большой театральный капустник

В этом году мероприятие приурочили сразу к двум праздникам — международному Дню театра и 160-летию со дня рождения Константина Станиславского, русского театрального режиссера, создателя всемирно признанной системы сценического искусства.

В воскресенье, 26 марта, на сцене рязанского театра драмы прошел традиционный большой театральный капустник. В этом году мероприятие приурочили сразу к двум праздникам — международному Дню театра и 160-летию со дня рождения Константина Станиславского, русского театрального режиссера, создателя всемирно признанной системы сценического искусства.

Капустник назвали «Верю! Не верю…» в честь знаменитой фразы реформатора. Праздник прошел под эгидой рязанского регионального отделения союза театральных деятелей России. В программе приняли участие четыре учреждения культуры Рязани: музыкальный театр, театр кукол, драмы и ТЮЗ.

Такое название мероприятия пошло от славянского праздника сбора урожая, который сопровождался всеобщим весельем, песнями и вечеринками.

Весь капустник представлял собой отрывки из жизни Станиславского — его знакомство с Владимиром Немировичем-Данченко и Ольгой Книппер-Чеховой, начало создания системы актерского мастерства и создание МХАТа после встречи в «Славянском базаре».

Открыл вечер собственно Константин Станиславский в исполнении артиста театра драмы Валерия Рыжкова со стендап выступлением. Далее каждый творческий коллектив представил свой капустник — небольшое юмористическое представление, вплетенное в общий сценарий.

Театр кукол показал два музыкальных номера: в первом солировала кукла Мадам из спектакля «Снился мне сад в подвенечном уборе…», а в другом квартет бородатых женщин из постановки «Синяя борода» спел песню «Моя бабушка любит кукол» на мотив «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева. «Бабушкой» оказался художественный руководитель театра Валерий Шадский, который появился на сцене в образе Дона Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

Артисты театра драмы представили сценку, где изображали органы актера после застолья. После пробуждения глаза открыли «зонтики-веки», голосовые связки растянулись как меха у гармони, а печень объявила протест. Теплая минералка не смогла привести в чувство организм, но после того как «руки» нашли бутылку коньяка, сердце станцевало чечетку, а душа запела.

В рязанском ТЮЗе утром в день капустника прошла премьера сказки «Садко». Артисты в старорусских костюмах представили зрителям зажигательный танец.

Капустник музыкального театра повторил сцену на корабле из фильма «12 стульев»: Остап Бендер и Киса Воробьянинов, притворившись артистами, по заданию капитана должны были нарисовать образ художника. Его авантюристы увидели как черный квадрат Малевича.

Артистам и работникам театров в этот вечер вручили региональные награды, а завершилось мероприятие коллективной песней.

Фото Рязанского театра драмы