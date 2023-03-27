В Рязани пройдет выставка «Говорящие с ветром»

В Рязани пройдет выставка «Говорящие с ветром». Работы художницы Ксении Фокиной представят в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом».

Выставка откроется во вторник, 28 марта, в 18:30. Зрителям представят около 30 графических и живописных работ, выполненных в 2021—2023 годы.

«Для своего творчества черпаю вдохновение в самых простых и порой непримечательных вещах: тени от зданий, пасмурное небо, кружевные силуэты зимних деревьев или стрекот кузнечиков душным летним днем… Основная тема — пейзаж: для меня это медитация и путь к внутреннему равновесию. А идеи и сюжеты дарят родные места», — рассказала художница.

Ксения Фокина призналась, что не представляет своей жизни без пленэра. «Город и окрестности: открытые просторы, холмы, поросшие лесом, реки и лесные озера или неспешный городской ритм с заснеженными домами и парками, звуками дождя или мокрым снегом — бесконечные сюжеты. Растекающаяся по листу акварель или шорох мелка по бумаге, снующие ласточки и стучащие крыльями стрекозы, жужжат шмели в зарослях иван-чая и душица пахнет, как сумасшедшая. Ветер что-то шепчет деревьям, они согласно качают в ответ ветвями, а травы им поддакивают. Пленэр».

Ксения Фокина — художник, фотограф, реставратор, декоратор, педагог. Родилась и живет в Рязани; получила образование в Рязанском художественном училище имени Вагнера. Она является членом Союза акварелистов России и Национального Союза пастелистов.

Выставка Ксении Фокиной «Говорящие с ветром» будет открыта для посетителей «Фотодома» (улица Почтовая, дом № 58) до 15 апреля.

Режим работы: понедельник — суббота с 10:00 до 19:00, вход свободный, 0+.