В Приморском крае пьяный мужчина насмерть задавил дочь при ремонте грузовика
В Приморском крае пьяный мужчина насмерть задавил дочь при ремонте грузовика. Об этом сообщил
Трагедия произошла в городе Дальнереченск. 26 марта пьяный мужчина пошел ремонтировать грузовик. При этом он не имел права управлять им — 13 декабря его лишили водительского удостоверения на 18 месяцев.
По словам источника, во время ремонта мужчина запустил двигатель и грузовик въехал в ребенка. От полученных травм восьмилетняя девочка умерла на месте.
На мужчину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Он находится под подпиской о невыезде.