В Приморском крае пьяный мужчина насмерть задавил дочь при ремонте грузовика

В Приморском крае пьяный мужчина насмерть задавил дочь при ремонте грузовика. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в городе Дальнереченск. 26 марта пьяный мужчина пошел ремонтировать грузовик. При этом он не имел права управлять им — 13 декабря его лишили водительского удостоверения на 18 месяцев.

По словам источника, во время ремонта мужчина запустил двигатель и грузовик въехал в ребенка. От полученных травм восьмилетняя девочка умерла на месте.

На мужчину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Он находится под подпиской о невыезде.