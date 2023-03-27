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В Москве студентка медуниверситета умерла после употребления препарата для повышения иммунитета

В Москве студентка медуниверситета умерла после употребления препарата для повышения иммунитета. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушка купила препарат без назначения врача. Ее с диагнозом «отравление медицинскими препаратами» доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Врачи не смогли спасти ее.

Как позже выяснили полицейские, девушка принимала иммунный препарат на основе плаценты «Лаеннек» за несколько дней до госпитализации. Выясняется, могло ли стать лекарство причиной смерти студентки, в каких дозах она его употребляла и зачем.

Как отмечают врачи, некоторые принимают с целью омоложения.