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В Москве ожидаются резкие перепады давления

В Москве на этой неделе прогнозируют резкие перепады давления. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это явление «барическим лобзиком».

«Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть „барический лобзик“ нас ждёт на этой неделе», — говорит Тишковец.

Отмечается, что 27 марта в Москве зафиксировали давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба. 28 марта ожидается подъем до 743 миллиметров.