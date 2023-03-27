В Москве ожидаются резкие перепады давления

В Москве на этой неделе прогнозируют резкие перепады давления. Об этом сообщает « РИА Новости ».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это явление «барическим лобзиком».

«Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть „барический лобзик“ нас ждёт на этой неделе», — говорит Тишковец.

Отмечается, что 27 марта в Москве зафиксировали давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба. 28 марта ожидается подъем до 743 миллиметров.