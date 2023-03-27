В Москве нашли расчлененное тело пенсионерки
На севере Москвы обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом сообщает «
Труп обнаружила пенсионерка. Он находился на пустыре около Ленинградского шоссе.
Журналисты пишут, что прибывшие на место полицейские собирали тело по кусочкам. Голова, туловище и ноги находились в одном месте, руки до сих пор не найдены.
На теле есть повреждения, которые, вероятно, нанесли животные.
Предположительно, женщине было 60-70 лет. На пустыре она пролежала около недели.
По предварительным данным, пенсионерка скончалась от обморожения.