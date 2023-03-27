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В Москве нашли расчлененное тело пенсионерки

На севере Москвы обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Труп обнаружила пенсионерка. Он находился на пустыре около Ленинградского шоссе.

Журналисты пишут, что прибывшие на место полицейские собирали тело по кусочкам. Голова, туловище и ноги находились в одном месте, руки до сих пор не найдены.

На теле есть повреждения, которые, вероятно, нанесли животные.

Предположительно, женщине было 60-70 лет. На пустыре она пролежала около недели.

По предварительным данным, пенсионерка скончалась от обморожения.