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В мэрии Рязани рассказали о состоянии наплавного моста у поселка Остров

В мэрии Рязани рассказали о состоянии наплавного моста у поселка Остров. Информация появилась на сайте администрации.

В мэрии подчеркнули, что в реке Трубеж вода за последние дни поднялась в районе моста на 10 сантиметров. Отмечается, что бригада рабочих Дирекции благоустройства каждый день приезжает, чтобы проверить состояние наплавного средства.

Так, по мере подъема воды специалисты добавили дополнительные понтоны, каждый длиной около шести метров. На данный момент перетянуты семь понтонов, два находятся в запасе. Каждый день раздвигаются трапы, всего на данный момент их уложено 20.

При проблемах с использованием понтонного моста можно обратиться в диспетчерскую Дирекции благоустройства по телефону: +7 (4912)70-12-93.