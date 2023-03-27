В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в машину «скорой»

В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в машину «скорой». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской ГАИ.

По предварительной информации, авария случилась вечером в воскресенье, 26 марта, на улице 8 марта. Автомобиль Citroen, за рулем которого был 64-летний мужчина, ехал в со стороны Водительского проезда в сторону улицы Шварца. Водитель иномарки выехал на «встречку», где сперва задел Nissan, а после врезался в машину «скорой», ехавшую на выезд к пациенту.

Отмечается, что водитель Citroen был пьян. Его с сочетанной травмой госпитализировали. Также пострадала его пассажирка, женщина 1978 года рождения, ее доставили в больницу в состоянии комы. Помимо этого, травмы получили врач и фельдшер скорой, их доставили в медучреждение.

В пресс-службе добавили, что в машине предполагаемого виновника ДТП нашли несколько емкостей с алкоголем.