В Чучкове во время пожара спасатели эвакуировали восемь жителей многоквартирного дома. Как
Приехавшие на вызов пожарные увидели, что кухня объята огнем, дым шел в единственный подъезд дома. В многоэтажке 16 квартир.
«Мы постарались всем, кто в это время был дома, помочь выбраться. По трехколенной лестнице из окна второго этажа эвакуировали женщину, ребенка и кота, за которого очень переживали хозяева», — приводит слова начальника караула ИД «Пресса».
Всего эвакуировали восемь человек. Хозяин сгоревшей квартиры не пострадал, он выбрался из огня до приезда экстренных служб.
По предварительной версии пожар произошел из-за непотушенного окурка.