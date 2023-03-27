В Чучкове во время пожара спасатели эвакуировали восемь жителей многоквартирного дома

Приехавшие на вызов пожарные увидели, что кухня объята огнем, дым шел в единственный подъезд дома.

В Чучкове во время пожара спасатели эвакуировали восемь жителей многоквартирного дома. Как пишет ИД «Пресса», сообщение о пожаре поступило в понедельник, 27 марта, в 08:10. В квартире, где и начался пожар, жил одинокий мужчина 1979 года рождения.

Приехавшие на вызов пожарные увидели, что кухня объята огнем, дым шел в единственный подъезд дома. В многоэтажке 16 квартир.

«Мы постарались всем, кто в это время был дома, помочь выбраться. По трехколенной лестнице из окна второго этажа эвакуировали женщину, ребенка и кота, за которого очень переживали хозяева», — приводит слова начальника караула ИД «Пресса».

Всего эвакуировали восемь человек. Хозяин сгоревшей квартиры не пострадал, он выбрался из огня до приезда экстренных служб.

По предварительной версии пожар произошел из-за непотушенного окурка.