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В Чебоксарах нашли тело пропавшей 38-летней женщины

В Чебоксарах нашли тело женщины, которая пропала несколько дней назад. Об этом 27 марта сообщил СУ СК РФ.

21 марта в правоохранительные органы сообщили о пропаже 38-летней женщины вместе со своим авто. На следующий день машину обнаружили недалеко от гаражных кооперативов. Салон был запачкан кровью. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в виду (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сложившихся обстоятельств.

23 марта правоохранители нашли тело. Оно находилось в яме недалеко от место убийства женщины. Вскоре был задержан подозреваемый — 39-летний мужчина.

«По версии следствия, вечером 20 марта 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в машине потерпевшей, в ходе ссоры с последней задушил ее. С целью сокрытия следов преступления он подыскал яму, скинул туда тело погибшей и накрыл сверху досками, затем избавился от вещей и одежды женщины и отогнал ее машину в безлюдное место», — пишет СК.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Свою вину он признал.

Расследование уголовного дела продолжается.