В «Барсе на Московском» открылась выставка «Волшебный мир кожи»

В эту субботу 25 марта в
В различной технике из кожи участники создавали поделки и картины на тему: «Край родной, навек любимый!».
Учредителями и организаторами конкурса являются депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев.
Для изготовления творческих работ цветные лоскуты кожи ежегодно предоставляют
В этом году в конкурсе участвовали 67 учреждений социальной сферы города. Представлено более 650 работ, авторами которых являются около 700 исполнителей.
Для торжественного награждения победители и участники конкурса были приглашены в
Результаты конкурса подводились по 4 возрастным номинациям:
• дошкольная, возраст от 3 до 7 лет;
• младшая школьная — от 7 до 10 лет;
• средняя школьная от 10 до 15 лет;
• взрослая от 16 и старше.
Учрежден приз зрительских симпатий, который получили 10 работ.
Кроме этого, Гран — При от учредителей конкурса, а также специальные призы от
Награждение лучших участников прошло, как всегда очень торжественно и празднично. Мероприятие завершилось просмотром художественного фильма «Коты Эрмитажа», который в качестве подарка получили все участники.
«Итоги конкурса в очередной раз убеждают нас в том, что кожа прекрасный материал для творчества. Работы получаются оригинальным и яркими. С каждым годом совершенствуется приемы и техники их исполнения. Ежегодно организуя конкурс, мы безусловно предоставляем детям и творческим людям огромный простор для фантазии и создания маленьких шедевров», — считают учредители «Волшебного мира кожи».
Все желающие могут посетить выставку на цокольном этаже
Работа выставки продлится до вторника, 28 марта включительно