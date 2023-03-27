В «Барсе на Московском» открылась выставка «Волшебный мир кожи»

В эту субботу 25 марта в ТД «Барс на Московском» для жителей Рязани в 18 раз провели конкурс творческих работ «Волшебный мир кожи». В рамках торжественного открытия выставки состоялось награждение победителей творческого конкурса.

В различной технике из кожи участники создавали поделки и картины на тему: «Край родной, навек любимый!».

Учредителями и организаторами конкурса являются депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев.

Для изготовления творческих работ цветные лоскуты кожи ежегодно предоставляют АО «Русская кожа» и ООО «КожПромМебель» .

В этом году в конкурсе участвовали 67 учреждений социальной сферы города. Представлено более 650 работ, авторами которых являются около 700 исполнителей.

Для торжественного награждения победители и участники конкурса были приглашены в ТД «Барс на Московском» , где из всех работ оформлен выставочный зал.

Результаты конкурса подводились по 4 возрастным номинациям:

• дошкольная, возраст от 3 до 7 лет;

• младшая школьная — от 7 до 10 лет;

• средняя школьная от 10 до 15 лет;

• взрослая от 16 и старше.

Учрежден приз зрительских симпатий, который получили 10 работ.

Кроме этого, Гран — При от учредителей конкурса, а также специальные призы от АО «Русская кожа» , ФПК «Инвест» и особый приз от Президента холдинга ФПК «Инвест» были вручены авторам работ, нашедших особенный отклик в сердцах организаторов конкурса.

Награждение лучших участников прошло, как всегда очень торжественно и празднично. Мероприятие завершилось просмотром художественного фильма «Коты Эрмитажа», который в качестве подарка получили все участники.

«Итоги конкурса в очередной раз убеждают нас в том, что кожа прекрасный материал для творчества. Работы получаются оригинальным и яркими. С каждым годом совершенствуется приемы и техники их исполнения. Ежегодно организуя конкурс, мы безусловно предоставляем детям и творческим людям огромный простор для фантазии и создания маленьких шедевров», — считают учредители «Волшебного мира кожи».

Все желающие могут посетить выставку на цокольном этаже ТД «Барс на Московском» , после касс супермаркета .