Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
10°
Втр, 28
11°
Срд, 29
11°
ЦБ USD 76.45 0.14 25/03
ЦБ EUR 82.39 -0.76 25/03
Нал. USD 76.3 / 81.85 27/03 08:55
Нал. EUR 82.1 / 84.24 27/03 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
3 599
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
6 435
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
11 619
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
54 224
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В «Барсе на Московском» открылась выставка «Волшебный мир кожи»

В эту субботу 25 марта в ТД «Барс на Московском» для жителей Рязани в 18 раз провели конкурс творческих работ «Волшебный мир кожи». В рамках торжественного открытия выставки состоялось награждение победителей творческого конкурса.

В различной технике из кожи участники создавали поделки и картины на тему: «Край родной, навек любимый!».

Учредителями и организаторами конкурса являются депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев.

Для изготовления творческих работ цветные лоскуты кожи ежегодно предоставляют АО «Русская кожа» и ООО «КожПромМебель».

В этом году в конкурсе участвовали 67 учреждений социальной сферы города. Представлено более 650 работ, авторами которых являются около 700 исполнителей.

Для торжественного награждения победители и участники конкурса были приглашены в ТД «Барс на Московском», где из всех работ оформлен выставочный зал.

Результаты конкурса подводились по 4 возрастным номинациям:

• дошкольная, возраст от 3 до 7 лет;

• младшая школьная — от 7 до 10 лет;

• средняя школьная от 10 до 15 лет;

• взрослая от 16 и старше.

Учрежден приз зрительских симпатий, который получили 10 работ.

Кроме этого, Гран — При от учредителей конкурса, а также специальные призы от АО «Русская кожа», ФПК «Инвест» и особый приз от Президента холдинга ФПК «Инвест» были вручены авторам работ, нашедших особенный отклик в сердцах организаторов конкурса.

Награждение лучших участников прошло, как всегда очень торжественно и празднично. Мероприятие завершилось просмотром художественного фильма «Коты Эрмитажа», который в качестве подарка получили все участники.

«Итоги конкурса в очередной раз убеждают нас в том, что кожа прекрасный материал для творчества. Работы получаются оригинальным и яркими. С каждым годом совершенствуется приемы и техники их исполнения. Ежегодно организуя конкурс, мы безусловно предоставляем детям и творческим людям огромный простор для фантазии и создания маленьких шедевров», — считают учредители «Волшебного мира кожи».

Все желающие могут посетить выставку на цокольном этаже ТД «Барс на Московском», после касс супермаркета.

Работа выставки продлится до вторника, 28 марта включительно с 12:00—17:00.