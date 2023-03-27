Рязанские силовики провели антитеррористические учения

Рязанские силовики провели антитеррористические учения. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Командно-штабное учение прошло на территории конгресс-отеля «Форум». Целью мероприятий являлась отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.

По сценарию, в здание отеля прошла группа вооруженных лиц и захватила заложников в конференц-зале. «Террористы» выдвинули политические требования, на выполнение которых отвели ограниченное время.

В район происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время переговоров преступники выдвинули невыполнимые требования и угрожали убийством заложников. Силовики решили провести боевое мероприятия, в ходе которого нейтрализовали «террористов», а заложников освободили.

«Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона», — отметили в ведомстве.