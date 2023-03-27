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Рязанец Захар Петров стал победителем в каноэ-одиночке на всероссийских соревнованиях

В Краснодаре с 22 по 26 марта прошли чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Рязанец Захар Петров стал победителем в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает минспорта.

«Спортсмены соревновались на дистанциях 2000 м, 250 м, 200 м, 500 м и 1000 м в одиночках. Эти соревнования — оценка уровня подготовки спортсменов на начало спортивного сезона. По результатам первых двух дней на дистанции 2000 метров и 250 метров были отобраны 45 спортсменов по сумме мест, которые продолжили стартовать на Всероссийских соревнованиях во всех видах программы», — пишет пресс-служба министерства физкультуры и спорта.

Захар Петров — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России международного класса, воспитанник СШОР «Лидер». В дистанции 1000 метров он обыграл Алексея Коровашкова, Илью Первухина и Ивана Штыля, которые являются бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Лондоне.

Петров также занял первое место на дистанции 500 метров.

Справочно: спортсмена тренируют Елена Иванова и Владимир Клинов.